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Мы призываем всех украинцев, выехавших из страны с начала полномасштабного вторжения, рассмотреть возможность возвращения домой, - Кулеба

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Глава украинского МИД Кулеба призвал украинцев, выехавших за границу, вернуться и помочь стране.

Об этом Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью The Irish Times, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уважаем индивидуальный выбор каждого человека, но мы также призываем всех украинцев, уехавших из страны с начала полномасштабного вторжения, рассмотреть возможность возвращения домой", - отметил он.

Кулеба подчеркнул, что понимает невозможность некоторых людей вернуться из-за состояния здоровья или других обстоятельств.

"Но имеющих выбор мы приглашаем вернуться и помочь Украине бороться и выжить своим непосредственным личным вкладом", - добавил министр.

По оценкам, с начала полномасштабного российского вторжения из Украины уехали шесть миллионов человек, большинство из них – в Европейский Союз.

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Топ комментарии

  • Володимир 818a3a06
    Він реально тупий
  • Харьков Сумской
    Щоб бачити те, що ви крадете гроші, наприклад 17 млрд. на дороги, не треба повертатися в Україну.
  • Серая Лиса
    Повернутися до зеленого раю? Де полюють на людей, де закриті кордони, де влада під час найстрашнішої війни будує дороги, де рахунки в банках буде блокувати воєнном?
    Це як в анекдоті - дідусь осліп, а не з'їхав з глузду.
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