Европейские страны должны быть готовы к возможному нападению РФ через несколько лет, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о совместном понимании европейскими странами того, что они должны быть готовы к возможному нападению России в ближайшие годы.

Соответствующее заявление Макрон сделал на конференции лидеров европейских государств, прибывших в Париж для обсуждения путей поддержки Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Я заметил, что более или менее все страны, представленные за этим столом, сказали... что общий консенсус состоит в том, что мы должны быть готовы через несколько лет к тому, что Россия нападет на эти страны", - сказал президент Франции в своем вступительном слове.

"Мы все согласны с тем, что не хотим воевать с российским народом, но мы полны решимости держать эскалацию под контролем", - сказал Макрон, добавив, что цель встречи – понять, как "сделать больше с точки зрения военной поддержки и бюджетной поддержки" .

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