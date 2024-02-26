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Европейские страны должны быть готовы к возможному нападению РФ через несколько лет, - Макрон

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о совместном понимании европейскими странами того, что они должны быть готовы к возможному нападению России в ближайшие годы.

Соответствующее заявление Макрон сделал на конференции лидеров европейских государств, прибывших в Париж для обсуждения путей поддержки Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Я заметил, что более или менее все страны, представленные за этим столом, сказали... что общий консенсус состоит в том, что мы должны быть готовы через несколько лет к тому, что Россия нападет на эти страны", - сказал президент Франции в своем вступительном слове.

"Мы все согласны с тем, что не хотим воевать с российским народом, но мы полны решимости держать эскалацию под контролем", - сказал Макрон, добавив, что цель встречи – понять, как "сделать больше с точки зрения военной поддержки и бюджетной поддержки" .

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Топ комментарии

  • Виталий Смирнов cf047e2b
    Легко, путин не остановиться в Украине. Падёт Украина возьмутся за страны Балтии. Не будет путина, вместо него выдвинут такую же мразь. Раше нужно раз и навсегда так надрать сраку, чтобы через два поколения кацапы дрожали об упоминании российсько-украинской войны
  • Бандерівець
    У вас практично часу вже нема................
  • Anri Kelman 3c1e7cc8
    Ви, панове, брешете аби нам нічо8о не дати. Бо якби вірили, то допомагали б як годиться і вводили свої війська.
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