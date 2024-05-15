Силы обороны ради сохранения жизней переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска, - Генштаб

Ситуация в районах боевых действий остается сложной, впрочем контролируемой Силами обороны Украины. Сегодня враг концентрировал свои усилия на Харьковщине, а также на Краматорском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Отмечается, что с начала суток произошло 145 боевых столкновений, противник нанес 3 ракетных удара, более 320 ударов дронами-камикадзе и совершил более 2400 обстрелов позиций наших войск. Активно задействовал авиацию - российские террористы сбросили на территорию Украины почти 70 управляемых авиабомб.

Обстановка на севере

На севере Украины, в Черниговской и Сумской областях, изменений в состоянии и положении войск не произошло.

Наступление РФ на Харьковщине

На Харьковском направлении подразделения наших войск отразили 11 атак противника в частности, на направлениях Глубокое - Липцы, Лукьянцы - Липцы, Борисовка - Нескучное, Шебекино (РФ) - Волчанск, 3 боевых столкновения еще продолжаются.

На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции. Бои продолжаются. Украинские подразделения не дают российским оккупантам закрепиться. Проводятся контратакующие действия, враг под постоянным огневым контролем артиллерии и подразделений БПЛА Сил обороны.

В ходе боевых действий на этом направлении потери личного состава врага за сегодня составляют 162 военнослужащих, уничтожено и повреждено 26 единиц вооружения и военной техники.

На Купянском направлении враг совершил 16 атак на позиции наших войск на направлениях Лиман Первый - Синьковка, Ольшанка - Синьковка, Ольшанка - Петропавловка, Кисловка - Ивановка, Крохмальное - Берестовое, Коломыйчиха - Стельмаховка, Коломыйчиха - Мясожаровка, Ковалевка - Новоегоровка, Площанка - Макеевка. Бои продолжаются. Успеха противник не имеет.

Кроме того, наши войска восстановили утраченные ранее позиции и улучшили тактическое положение на отдельных направлениях.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении подразделения наших войск отразили 2 атаки противника на направлениях Червонопоповка - Ивановка и Житловка - Терны. Потерь позиций не допущено.

На Северском направлении наши войска отразили 5 атак противника на направлениях Золотаревка - Ивано-Дарьевка, Николаевка - Споирное, Веселое - Верхнекамьянское, продолжаются 4 боевых столкновения, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении подразделения наших войск отразили 12 атак противника на направлениях Бахмут - Новый, Бахмут - Ивановское, Бахмут - Клещиевка, Отрадовка - Клещиевка, Бахмут - Клещиевка, Бахмут - Андреевка, Николаевка - Белая Гора, продолжаются 9 боевых столкновений, потерь позиций не допущено.

Наши войска проводили мероприятия по улучшению тактического положения, имели успех.

На Покровском направлении наши подразделения отразили 33 атаки противника на направлениях Очеретино - Новоалександровка, Архангельское - Евгеновка, Архангельское - Калиново, Архангельское - Новоалександровка, Соловьево - Сокол; Очеретино - Соловьево, Новобахмутовка - Соловьево, Семеновка - Новоселовка Первая, Семеновка - Уманское, Орловка - Новоселовка Первая, Тоненькое - Уманское, Тоненькое - Нетайлово, Пески - Нетайлово. Продолжаются 7 боевых столкновений.

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В ходе боев, в результате штурмовых действий и интенсивного огневого воздействия противника на отдельных направлениях наши подразделения изменили позиции для сохранения жизни военнослужащих и улучшения тактического положения.

На Кураховском направлении подразделения наших войск отразили 7 атак противника на направлениях Старомихайловка - Красногоровка, Марьинка - Георгиевка, Славное - Новомихайловка, продолжаются 2 боевых столкновения.

На Времовском направлении успешно отражены 10 атак противника на направлении Сладкое - Водяное, Заветное Желание - Старомайорское. Также наши воины проводили мероприятия по улучшению тактического положения, имели успех.

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Обстановка на юге

На Ореховском направлении подразделения наших войск отразили 3 атаки противника на направлении Новопрокоповка - Работино, противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают попытки вытеснить наши войска с левобережья Днепра. Зафиксировано 5 атак противника на направлении Алешковские Пески - Крынки, ситуация контролируемая, потерь позиций не допущено.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

По всей линии фронта наши мужественные воины продолжали сдерживать натиск врага, уничтожать его личный состав и технику. Всего с начала суток российские оккупанты потеряли 1075 человек убитыми и ранеными, 251 единицу вооружения и военной техники.

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