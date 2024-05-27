60 млн евро планирует выделить Германия на гуманитарную помощь Украине
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Бербок заявила перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
Она отметила, что гуманитарная ситуация на востоке Украины остается крайне сложной.
"Там не хватает всего. Люди страдают под российской террористической оккупацией уже более двух с половиной лет", - отметила Бербок.
Как сообщается, правительство Германии вместе с международными партнерами пытается доставить туда гуманитарную помощь.
После недавних атак РФ на Украину Бербок подчеркнула, что всесторонняя поддержка Украины является еще более важной в эти времена.
Чтобы обеспечить мир, Украина нуждается в поддержке во всех измерениях, отметила она.
Напомним, ранее сообщалось, что, по данным ООН, российская война привела к тому, что более 14 млн человек, или 40% населения Украины, нуждаются в гуманитарной помощи.