ЕС должен избавиться от страха перед РФ и позволить Украине бить туда, куда она считает необходимым, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Россия воспринимает нерешительность Евросоюза как приглашение к активным действиям не только в Украине, но и против стран Европы.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как всегда, уже в течение двух с половиной лет мы обсуждаем, как избавиться от нашего страха и как остановить Россию, как должным образом поддержать Украину. Я считаю, что сейчас самая большая проблема почти во всех вопросах, которые мы решаем, является наш страх. Мы боимся того, что Россия может себе думать, как Россия может реагировать и действовать. В этом пункте наш страх выглядит как приглашение", - отметил он.

По словам Ландсбергиса, такую нерешительность ЕС Россия воспринимает как приглашение не только к более яростным действиям в Украине, но и как приглашение к гибридным действиям против европейских стран, против стран Балтии и Польши, и не только там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз планирует после Саммита мира в Швейцарии провести конференцию с Россией, - Bloomberg

"Мы знаем, что Россия намерена действовать кинетически и даже организовывать то, что может называться террористическими атаками против стран НАТО. Она может так поступать только потому, что она чувствует такое приглашение, и может рассчитывать, что мы не будем реагировать никаким содержательным образом", - пояснил министр.

Глава МИД Литвы подчеркнул, что единственным выходом для ЕС является усиление поддержки Украины, предоставление ей разрешения использовать оружие там, где сама Украина считает необходимым.

"Именно таким образом надо решать эту эскалацию - позволить Украине возвращать удары и выиграть эту войну. Это именно тот путь, которым возможно остановить Россию", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба – министрам ЕС: Надо разрешить бить Украине по военным целям на территории РФ