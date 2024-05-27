Евросоюз планирует после Саммита мира в Швейцарии провести конференцию с Россией, - Bloomberg

ЕС хочет после саммита в Швейцарии организовать переговоры с участием РФ в Саудовской Аравии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Подробностей этого плана издание не раскрывает, когда и в каком формате может состояться встреча с участием РФ, Bloomberg также не пишет.

"Президент США Джо Байден планирует пропустить саммит для сбора средств в Голливуде, в то время, как Китай и Бразилия планируют конкурирующую инициативу. Президент Украины Владимир Зеленский умоляет лидеров принять участие, но Москва активно пытается подорвать участие ключевых государств. Нам сообщили, что Бразилия и Индия выдвигают идею направить больше младших чиновников, и, как нам сообщили, из Пекина может присутствовать только высокопоставленный государственный служащий", - говорится в публикации.

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По словам официальных лиц, для ЕС важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием России, пишет Bloomberg.

Глобальный саммит мира

Напомним, на двухдневной конференции высокого уровня будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

В целом уже более 80 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.