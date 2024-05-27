"Слуга народа" Радуцкий о постановлении Кабмина о запрете онлайн-бронирования лекарств: "Это техническая недоработка"

В финальном постановлении, которое вынесут на утверждение правительства, скорее всего не будет запрета для работы аптечных маркетплейсов в Украине. То, что такая норма появилась в проекте может быть следствием технической недоработки.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegraf.

"По моему мнению, такой пункт в постановлении это, скорее всего, техническая недоработка. Уверен, что на заседание правительства вынесут постановление без запрета работы маркетпрайсеров. Подчеркиваю, что это только проект постановления. Как народный депутат не могу непосредственно влиять на исполнительную власть. Но могу осуществлять депутатский контроль, писать депутатские обращения, обращаться к профильному министру. Министр Виктор Ляшко заверил меня, что в постановлении, которое вынесут на рассмотрение правительства, этого пункта (о запрете работы маркетпрайсеров. - Ред.) не будет", - отметил парламентарий.

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Речь идет о проекте постановления "О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)". Этот документ инициировала Гослекслужба после того, как обратились определенные аптечные сети, сообщил первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.

"Есть требования к хранению и контролю за лекарствами, чтобы не изменились свойства лекарств. Есть лекарства, которые, например, надо хранить при температуре +2 - +8. Если аптека, которая имеет лицензию, несет ответственность за это, агрегатор без лицензии не несет никакой ответственности", - отметил заместитель министра.

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После огласки вероятного запрета работы аптечных маркетплейсов, Министерство здравоохранения и Гослекслужба решили продолжать обсуждение проекта постановления, однако полностью от таких изменений не отказались.

"В постановлении есть пункты, которые касаются наших евроинтеграционных обязательств. Например, о том, что лекарства можно будет приобрести исключительно в аптеках, имеющих соответствующую лицензию на деятельность. В то же время маркетпрайсеры не продают лекарства, а лишь позволяют их забронировать, чтобы потом купить в аптеках", - отметил председатель комитета по вопросам здоровья нации.

Напомним, что информация о рисках заблокировать в Украине работу сервисов по бронированию лекарств возмутила украинцев. Петицию о недопущении таких действий, которую инициировал портал tabletki.ua подписали более 30 тысяч граждан.

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