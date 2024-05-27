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Разоблачена многомиллионная схема заработка на уклонистах в Одесском центре комплектования, - ГБР. ФОТОрепортаж

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Чиновник Приморского РТЦК и СП Одессы организовал масштабный механизм заработка на мужчинах, которые хотят избежать мобилизации. Известно о 138 военнообязанных, которых он фиктивно сделал непригодными для военной службы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, противоправная схема действовала в Одесском центре комплектования с июля 2023 года. Тогда начальник отдела несанкционированно начал вмешиваться в работу электронной базы реестра военнообязанных "Оберег" и в целом "откорректировал" данные по 138 военнообязанных, фиктивно сделав их непригодными для военной службы.

Викрито схему для ухилянтів

За такую услугу уклонисты платили от 4,5 до 7 тыс. долларов, что позволило фигуранту заработать как минимум миллион долларов.

В ГБР сообщили, что удалось установить всех лиц, которые успели воспользовались схемой. Однако часть из них успела выехать за границу. Уклонистов, которые остались на территории Украины, доставили в центр комплектования для обновления данных и дальнейшей мобилизации в ряды ВСУ.

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Викрито схему для ухилянтів

Чиновнику сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 361 УК Украины), решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

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Викрито схему для ухилянтів

Сообщается, что санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к сделке.

Сейчас проведено 14 обысков по месту работы и жительства фигуранта и участников схемы. Процессуальные действия продолжаются.

Викрито схему для ухилянтів
Викрито схему для ухилянтів
Викрито схему для ухилянтів

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Напомним, ранее сообщалось, что Нацполиция получила от ТЦК и СП информацию о 94,5 тыс. человек, которые уклоняются от явки в военкоматы. Более 20 тыс. человек были найдены полицией и доставлены в ТЦК.

Топ комментарии

  • Dmitry Klaus
    Даю гарантію, що всі, хто заробляв на "ухилятах", ще тиждень тому з багатозначними мордами розповідали в інтерв'ю про обов'язок перед Батьківщиною і як погано бути ухилянтом...
  • Анатолий cf317028
    Всі ТЦК як відрижка ЗСУ повинні бути ліквідовані і у повному складі відправлені на фронт воювати з ворогом, а не з народом України
  • Наталия Гончар
    Дійсно ЖЄМЧУЖІНА У МОРЯ! Почистили усіх воєнкомів в Україні , дякуючи історії з воєнкомом з жемчужіни , ЗЕублдки, учєнікі Ківалова та Портнова , підірвали повністю систему мобілізації... А самі прекрасно прітворяют в жізнь дєло воєнкома засудженого
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