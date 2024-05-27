Оккупанты с территории Запорожской АЭС работают дронами, размещают в залах военных РФ, - Силы обороны

Российские захватчики максимально используют территорию оккупированной ЗАЭС в собственных интересах, своих военных размещают даже в реакторном зале.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

"Максимально они используют этот объект в собственных интересах, интересах своих войск. Некоторые военные размещены даже в реакторном зале. После того, как они окапывались в рыжем лесу на Чернобыльщине, в принципе, это уже даже странно не выглядит", - отметил он.

Плетенчук добавил, что на территории Запорожской АЭС может находиться 2500 военнослужащих РФ.

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"Используют этот объект как локацию, где они могут чувствовать себя безопасно в смысле возможного огневого поражения. Фактически они прикрываются объектом атомной энергетики. Оттуда работают дронами, размещают там личный состав - все, как они любят", - подытожил спикер Сил обороны юга Украины.

Напомним, в мае российские захватчики заявили, что планируют перезапустить работу Запорожской АЭС. В Greenpeace отметили, что такие действия могут быстро привести к ядерной катастрофе на объекте.