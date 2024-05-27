БПЛА атаковали объекты вблизи "дворца Путина" в российском Геленджике

В ночь на 27 мая 2024 года беспилотники атаковали объекты в российском Геленджике, поблизости расположен "дворец" российского диктатора Путина.

Об этом сообщает российская служба "Радио свобода", передает Цензор.НЕТ.

"В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказал губернатор края Вениамин Кондратьев. Он утверждает, что все дроны были подавлены силами ПВО.

Минобороны оккупантов сообщило, что в Краснодарском крае ночью было уничтожено 4 БПЛА.

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Неподалеку хутора Джанхот на мысе Идокопас находятся имение и дворец, построенные, как утверждают расследования, для российского диктатора Путина. В селе Криница строили винный завод "Старый Прованс" для переработки выращенного в имении винограда.

В 2021 году Владимир Путин заявил, что "дворец" ему не принадлежит и он никогда там не был. Прямых доказательств того, что Путин действительно жил или бывал в этом доме, нет, однако из документов очевидно, что к нему имеет отношение ближайшее окружение Путина. Владельцем здания назвал себя друг Путина бизнесмен Аркадий Ротенберг. После 2021 года ни он, ни Путин не говорили о дворце и его судьбе.

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