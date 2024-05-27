За неделю на востоке ликвидировано почти 8000 оккупантов, уничтожено 77 танков и свыше 3000 БпЛА, - ОСГВ "Хортица"

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" с 20 по 27 мая 2024 года ликвидировано 7748 военнослужащих РФ и уничтожили 3099 БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".

"Силы обороны продолжают наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

За неделю, с 20 по 27 мая, потери врага на востоке составляют:

личного состава - 7748;

танков - 77;

боевых бронемашин - 142;

пушек и минометов - 176;

реактивных систем залпового огня - 7;

тяжелых огнеметных систем - 1;

противотанковых средств - 18;

средств ППО - 6;

средств РЭБ - 21;

самолетов - 3;

автомобильной техники - 275;

специальной техники - 17;

БПЛА - 3099;

пунктов управления БПЛА - 4.

Также нашим защитникам удалось уничтожить 350 укрытий, 57 складов боеприпасов и 4 склада ГСМ.

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