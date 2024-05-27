Комиссия при ТЦК сможет отказать в предоставлении отсрочки по любым причинам, - СМИ

Постановление Кабмина не устанавливает конкретных оснований для отказа в предоставлении отсрочки военнообязанному.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Так, Комиссия при ТЦК будет иметь широкую дискрецию относительно одобрения или отказа в предоставлении отсрочки всем, кто подаст такое заявление, кроме забронированных за органами власти.

Так, Кабмин постановлением №560 утвердил Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации.

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"В нем определен порядок предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и ее оформления. Именно этот порядок сейчас является единственным актом, который конкретизирует механизм решения вопроса, предоставляется лицу отсрочка или нет. Ведь закон об усилении мобилизации только отсылает к этому порядку призыва в вопросе отсрочки, не давая непосредственно ответа на вопрос об основаниях для отказа в предоставлении отсрочки. "Проверка оснований для предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и ее оформление осуществляется ТЦК" - это все, что сказано в законе.

Как правило, в нормативно-правовых актах устанавливается, хотя бы в общих чертах, перечень оснований для отказа органом власти гражданину в его обращении, как-то "недостаточность" или "несоответствие" документов, неверное оформление и тому подобное. Но в постановлении №560 вообще не выписаны какие-либо основания для отказа. При этом закон об административной процедуре, который устанавливает принципы обоснованности, верховенства права, прозрачности и т.д. не распространяется на ТЦК", - пишет издание.

Поэтому в постановлении установлено, что для рассмотрения вопросов предоставления военнообязанным отсрочки создаются комиссии, в которые входит руководитель РТЦК и представители аппарата, структурных подразделений (образования и науки, здравоохранения, социальной защиты населения, службы по делам детей, центра предоставления административных услуг) районной, городской госадминистрации (военной администрации).

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Процедура предоставления отсрочки

При наличии оснований для получения отсрочки военнообязаные (кроме забронированных) лично подают на имя председателя комиссии районного (городского) ТЦК или его отдела заявление по форме, к которой прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, заверенные в установленном порядке, указанные в перечне согласно приложению к постановлению.

Комиссия изучает полученные заявление и подтверждающие документы, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки, при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку, или использует информацию из публичных электронных реестров.

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Комиссия обязана рассмотреть полученные на рассмотрение заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, в течение семи дней с даты поступления, но не позднее чем в течение следующего дня с даты получения информации на запросы в органы государственной власти.

На основании рассмотрения полученных документов комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки. Решение комиссии оформляется протоколом. О принятом комиссией решении сообщается средствами телефонной, электронной связи или по почте заявителю не позднее, чем на следующий день после принятия такого решения.

В случае положительного решения военнообязанному предоставляется справка с указанием срока отсрочки по форме, определенной в приложении 6.

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В случае отказа в предоставлении отсрочки военнообязанному сообщают письменно с указанием причин отказа по форме, определенной в приложении 7. В приложении указано, что комиссия должна указать причины отказа, но, опять-таки, эти причины, судя по постановлению Кабмина, она может указать по своему усмотрению. Такое решение может быть обжаловано в судебном порядке.

В случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении отсрочки военнообязанный направляется на медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе.

В случае потери (изменения) оснований для предоставления военнообязанным отсрочки комиссия может отменить (изменить) ранее принятое ею решение, о чем сообщается заявителю письменно не позднее чем на следующий день после принятия такого решения по форме, определенной в приложении 10.

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Таким образом, отмечает автор материала, нет никакой конкретизации относительно перечня оснований для отказа в предоставлении отсрочки в постановлении 560.

"Вызывает вопрос, как суд, который должен оценить законность принятого комиссией решения в случае обращения лица, будет определять, было ли решение комиссии при ТЦК законным, то есть, соответствовало ли оно закону о мобилизации и постановлению 560.

Проблема не будет касаться только чиновников, которые подлежат бронированию. Так, постановление 560 предусматривает, что вопрос предоставления отсрочек забронированным за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями комиссией не рассматриваются", - добавили в Судебно-юридической газете.

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