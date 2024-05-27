Комиссия при ТЦК сможет отказать в предоставлении отсрочки по любым причинам, - СМИ
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Судебно-юридическая газета.
Так, Комиссия при ТЦК будет иметь широкую дискрецию относительно одобрения или отказа в предоставлении отсрочки всем, кто подаст такое заявление, кроме забронированных за органами власти.
Так, Кабмин постановлением №560 утвердил Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации.
"В нем определен порядок предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и ее оформления. Именно этот порядок сейчас является единственным актом, который конкретизирует механизм решения вопроса, предоставляется лицу отсрочка или нет. Ведь закон об усилении мобилизации только отсылает к этому порядку призыва в вопросе отсрочки, не давая непосредственно ответа на вопрос об основаниях для отказа в предоставлении отсрочки. "Проверка оснований для предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и ее оформление осуществляется ТЦК" - это все, что сказано в законе.
Как правило, в нормативно-правовых актах устанавливается, хотя бы в общих чертах, перечень оснований для отказа органом власти гражданину в его обращении, как-то "недостаточность" или "несоответствие" документов, неверное оформление и тому подобное. Но в постановлении №560 вообще не выписаны какие-либо основания для отказа. При этом закон об административной процедуре, который устанавливает принципы обоснованности, верховенства права, прозрачности и т.д. не распространяется на ТЦК", - пишет издание.
Поэтому в постановлении установлено, что для рассмотрения вопросов предоставления военнообязанным отсрочки создаются комиссии, в которые входит руководитель РТЦК и представители аппарата, структурных подразделений (образования и науки, здравоохранения, социальной защиты населения, службы по делам детей, центра предоставления административных услуг) районной, городской госадминистрации (военной администрации).
Процедура предоставления отсрочки
При наличии оснований для получения отсрочки военнообязаные (кроме забронированных) лично подают на имя председателя комиссии районного (городского) ТЦК или его отдела заявление по форме, к которой прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, заверенные в установленном порядке, указанные в перечне согласно приложению к постановлению.
Комиссия изучает полученные заявление и подтверждающие документы, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки, при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку, или использует информацию из публичных электронных реестров.
Комиссия обязана рассмотреть полученные на рассмотрение заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, в течение семи дней с даты поступления, но не позднее чем в течение следующего дня с даты получения информации на запросы в органы государственной власти.
На основании рассмотрения полученных документов комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки. Решение комиссии оформляется протоколом. О принятом комиссией решении сообщается средствами телефонной, электронной связи или по почте заявителю не позднее, чем на следующий день после принятия такого решения.
В случае положительного решения военнообязанному предоставляется справка с указанием срока отсрочки по форме, определенной в приложении 6.
В случае отказа в предоставлении отсрочки военнообязанному сообщают письменно с указанием причин отказа по форме, определенной в приложении 7. В приложении указано, что комиссия должна указать причины отказа, но, опять-таки, эти причины, судя по постановлению Кабмина, она может указать по своему усмотрению. Такое решение может быть обжаловано в судебном порядке.
В случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении отсрочки военнообязанный направляется на медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе.
В случае потери (изменения) оснований для предоставления военнообязанным отсрочки комиссия может отменить (изменить) ранее принятое ею решение, о чем сообщается заявителю письменно не позднее чем на следующий день после принятия такого решения по форме, определенной в приложении 10.
Таким образом, отмечает автор материала, нет никакой конкретизации относительно перечня оснований для отказа в предоставлении отсрочки в постановлении 560.
"Вызывает вопрос, как суд, который должен оценить законность принятого комиссией решения в случае обращения лица, будет определять, было ли решение комиссии при ТЦК законным, то есть, соответствовало ли оно закону о мобилизации и постановлению 560.
Проблема не будет касаться только чиновников, которые подлежат бронированию. Так, постановление 560 предусматривает, что вопрос предоставления отсрочек забронированным за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями комиссией не рассматриваются", - добавили в Судебно-юридической газете.