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Более 14 тыс. военнообязанных украинцев в 124 странах за рубежом уже обновили свои данные в "Резерв+"

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Понад 1 млн осіб авторизувалися у Резерв+
Более 1,1 млн военнообязанных граждан обновили свои данные в приложении "Резерв+".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что лидерами стали Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

По состоянию на 27 мая более 1.1 млн военнообязанных обновили данные через Резерв+, почти 55 тысяч через ЦПАУ и около 38 тысяч через ТЦК.

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Топ комментарии

  • govtva
    Хоть бы польских фермеров на границе толпой не затоптали когда ломанутся в свои ТЦК.
  • Dmitry Klaus
    А чого б не оновити, якщо за кордоном. Можна навіть своє фото в плавках на пляжі і з автографом у ТЦК рекомендованим листом відправити
  • Валентин Коваль 7c749467
    Буде армія №2 -- Монако
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