За последние месяцы мы не поставили Украине то, что обещали, - Столтенберг

Проблемы на фронте в Украине обусловлены тем, что союзники не предоставили ей всей обещанной помощи.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на Парламентской ассамблее НАТО в Болгарии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как заявил Столтенберг, украинцы при военной поддержке союзников НАТО освободили 50% своей территории. Киеву удалось потопить много российских кораблей в Черном море, открыть коридор для экспорта зерна и других товаров, а также нанести тяжелые потери российским войскам вторжения.

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"Это хорошие новости. Проблема в том, что за последние месяцы мы не поставили Украине то, что обещали", - сказал он.

Как отметил Столтенберг, США потратили шесть месяцев на согласование нового пакета помощи, а европейские союзники, которые обещали миллион патронов, так и не поставили Украине ничего похожего на такое количество патронов.

По его словам, уже в апреле министры обороны стран НАТО встретились с президентом Владимиром Зеленским, который попросил увеличить поставки систем ПВО, но союзники снова не выполнили обещанного по ПВО.

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"И, конечно же, эти пробелы, эти задержки в военной поддержке имели последствия на местах. Это не академическая теоретическая вещь. Тот факт, что они не получают боеприпасов, они не получают противовоздушной обороны, они не получают обещанных поставок, очень усложнил украинцам защиту своей земли. Преимущество в вооружении, неспособность сбить российские ракеты, приближающиеся, преимущество в вооружении на поле боя - конечно, это имеет последствия", - сказал Столтенберг.

Как отметил генсек НАТО, это также является причиной того, что ситуация сейчас на поле боя сложная.

"Мы видим последствия авиаударов, ракетных ударов и остального, что мы видим в Украине. И это также причина того, почему союзникам необходимо срочно активизировать свои действия", - добавил он.