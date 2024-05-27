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Дела Майдана: Прокуроры обжалуют решение суда о закрытии уголовного производства против правоохранителей

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Злочини проти Майдану
Прокуроры намерены обжаловать решение суда о закрытии по срокам давности уголовного производства в отношении правоохранителей, совершивших преступления во время событий 30 ноября и 1 декабря 2013 года.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, прокуроры Офиса Генерального прокурора внесут апелляционную жалобу на постановление Шевченковского районного суда г. Киева от 24 мая 2024. Речь идет о решении суда о закрытии по срокам давности уголовного производства в отношении 4 руководителей подразделений столичного "Беркута" и начальника управления общественной безопасности Киевской милиции, которых обвиняют в превышении власти с применением насилия и противоправном препятствовании акциям протеста 30 ноября и 1 декабря 2013 года.

Сообщается, что обвинительный акт был направлен в суд в 2015 году.

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"В течение судебного разбирательства сторона защиты систематически злоупотребляла процессуальными правами с целью срыва судебных заседаний и затягивания рассмотрения дела. В связи с этим прокуроры неоднократно обращали внимание суда на необходимость соблюдения разумных сроков судебного производства", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Отмечается, что сейчас на судебное решение прокуроры готовят апелляционную жалобу на основании несоблюдения требований УПК Украины при закрытии уголовного производства по срокам давности.

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Ранее сообщалось, что по делам Майдана за 2023 год осуждено 18 человек - больше, чем за 4 предыдущих года вместе взятых.

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Топ комментарии

  • Al-Goritm Ain-Moment
    Закрили не тому, що не змогли нічого довести чи не знайшли винних, а просто за строком давності! Це пи..дець.
  • Сергей Пупкин 09d73562
    Хто сумнівався, що до 2019 засудять ментів?

    А, ну да... Відповідь одна на всі питання - не вистачило часу.....
  • Ан Мур
    https://t.me/putch111/45889 Путч. Русский - нах*й

    Хто сумнівався, що у 2019-му переміг антимайдан? Бо тут вам результат: суд Києва закрив справу про силовий розгін учасників Майдану і зняв усі звинувачення з підозрюваних

    Йдеться про мирні акції 30 листопада та 1 грудня 2013 року. Причина закриття справи - закінчення строку давності.
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