Дела Майдана: Прокуроры обжалуют решение суда о закрытии уголовного производства против правоохранителей
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, прокуроры Офиса Генерального прокурора внесут апелляционную жалобу на постановление Шевченковского районного суда г. Киева от 24 мая 2024. Речь идет о решении суда о закрытии по срокам давности уголовного производства в отношении 4 руководителей подразделений столичного "Беркута" и начальника управления общественной безопасности Киевской милиции, которых обвиняют в превышении власти с применением насилия и противоправном препятствовании акциям протеста 30 ноября и 1 декабря 2013 года.
Сообщается, что обвинительный акт был направлен в суд в 2015 году.
"В течение судебного разбирательства сторона защиты систематически злоупотребляла процессуальными правами с целью срыва судебных заседаний и затягивания рассмотрения дела. В связи с этим прокуроры неоднократно обращали внимание суда на необходимость соблюдения разумных сроков судебного производства", - отметили в Офисе Генпрокурора.
Отмечается, что сейчас на судебное решение прокуроры готовят апелляционную жалобу на основании несоблюдения требований УПК Украины при закрытии уголовного производства по срокам давности.
Ранее сообщалось, что по делам Майдана за 2023 год осуждено 18 человек - больше, чем за 4 предыдущих года вместе взятых.