Сегодня, 27 мая 2024 года, Украина и Испания подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Торжественная церемония подписания соглашения транслировалась Управлением делами Президента Украины, сообщает Цензор.NET.

"Сейчас мы подписали политическое соглашение, которое очень важно. Это договор на будущее, и он является примером нашей решимости предоставить Украине все инструменты для обеспечения ее стабильности. Мы уже десятая страна, которая подписала такой договор с Украиной в рамках декларации G7 в прошлом году", - сказал премьер-министр Испании Педро Санчес.

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Напомним, что ранее Украина подписала девять двусторонних соглашений о безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.