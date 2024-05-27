Украина в ближайшее время подпишет соглашение о безопасности с Литвой, - Зеленский
Об этом сообщил Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщил президент, телефонный разговор состоялся по дороге в Испанию.
"Поздравил его с убедительной победой на выборах и пожелал вдохновения в дальнейшей работе для процветания Литвы", - отметил Зеленский.
Во время телефонного разговора президенты обсудили подготовку к важным международным мероприятиям - Саммиту мира в Швейцарии, Саммиту Европейского совета и Саммиту НАТО.
"Литва и Президент Науседа лично прилагают все усилия, чтобы эти меры завершились успехом для Украины, европейского единства и глобальной безопасности.
Договорились в ближайшее время подписать двустороннее соглашение в рамках декларации G7, заключенной именно в Вильнюсе", - добавил Зеленский.
Напомним, ранее Украина уже подписала двусторонние соглашения с Латвией, Великобританией, Данией, Германией, Францией, Канадой, Италией, Нидерландами и Финляндией.