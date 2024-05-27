Есть украинская Формула мира, но мы открыты к предложениям других стран, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к предложениям по Формуле мира.

Об этом он заявил во время брифинга с премьером Испании Педро Санчесом, передает Цензор.НЕТ.

"Саммит мира дает возможность встретиться и начать путь к миру. Если мы этого не сделаем, то никто этого не сделает. Никто, как Украина, никто так не знает, что происходит у нас в государстве. Никто не знает, что Путин принес, какие кризисы. И как из них выходить", - отметил президент.

"Но мы всегда говорили: "Да, есть наша формула, но это инаугурационный саммит. Мы открыты к предложениям представителей тех или иных государств". Пожалуйста, но основываясь на том, что уже есть. Ничего не выдумывать. Это не фантазии, это реальность, в которой мы живем", - добавил глава государства.

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