Враг ударил по гражданскому предприятию в Харькове: 11 человек пострадали, погибла женщина. Разрушены производственные помещения (обновлено)

Днем 27 мая враг снова нанес удар по Харькову. Разрушены производственные помещения гражданского предприятия.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Прилеты в Харькове. Предварительно в центре города", - говорится в сообщении.

"Враг нанес удар по Харькову. Есть угроза повторных пусков!", - отметил в свою очередь председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Отметим, что Воздушные силы информировали о пуске КАБов в сторону Харькова.

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Больше информации пока не известно.

По состоянию на 17:05 известно об 11 пострадавших. Погибла женщина.

Обновленная информация

Позже Терехов уточнил, что зафиксирован прилет в промзону Холодногорского района города. Информация о пострадавших и разрушениях сейчас уточняется.

Также Терехов информирует, что по состоянию на 16.34 есть информация о 4 пострадавших, один из них в крайне тяжелом состоянии.

По информации мэра был прилет и в Шевченковском районе Харькова. Удар зафиксирован недалеко от жилых домов. Предварительно, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

По данным ОВА по состоянию на 16:59, уже пять пострадавших в результате удара по городу.

"Враг ударил КАБом по гражданскому предприятию. Есть разрушение производственных помещений", – уточняет Синегубов.