Рекордное падение гривни продолжается: Нацбанк установил официальный курс доллара на вторник

Курс гривни продолжает обновлять исторические минимумы относительно доллара США.

По итогам торгов на межбанке Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на вторник, 28 мая, на уровне 40,3012 грн/$, по сравнению с 40,1153 грн/$ в понедельник. Это новый исторический минимум.

В то же время курс гривни к евро упал еще на 27 копеек - до 43,7590 грн за евро. Это также самый низкий уровень в истории.

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Напомним, Национальный банк объявил о переходе к режиму управляемой гибкости обменного курса гривны с 3 октября 2023 года, отказываясь от фиксированного курса гривни, который действовал с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

При этом режиме официальный курс будет определяться на межбанковском рынке, а не устанавливаться директивно Национальным банком. В то же время НБУ и дальше будет контролировать ситуацию и на постоянной основе компенсировать структурный дефицит иностранной валюты на межбанковском валютном рынке.