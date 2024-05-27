Финляндия сделает все, чтобы Украина победила, – президент Стубб
Об этом он сказал во время пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом, пишет Yle, информирует Цензор.НЕТ.
В понедельник, 27 мая, президент Финляндии Александр Стубб посетил Эстонию, где встретился с президентом страны Аларом Карисом. Главными темами визита стали двусторонние отношения между Финляндией и Эстонией, безопасность и оборона, энергетические вопросы и критическая инфраструктура.
Во время совместной пресс-конференции президент Финляндии заявил, что также стороны обсудили гибридные атаки России, события в Грузии и важность поддержки Украины.
Стубб считает, что сейчас вся политика безопасности должна быть сфокусирована на поддержке Украины в ее противостоянии российской агрессии. По словам финского президента, Европа отстает в вопросе помощи оружием.
Он также заверил, что со своей стороны Финляндия сделает все, чтобы Украина победила. В то же время разговоры об отправке войск западных стран в Украину Стубб назвал "спекуляцией".
"На данном этапе разговоры о введении войск являются спекуляцией, и позиция Финляндии не изменилась. Финляндия сделает все, чтобы Украина победила", - заявил глава Финляндии.
Ранее финский президент Александр Стубб заявлял, что российский диктатор Владимир Путин понимает только язык силы, поэтому достичь мира в Украине можно только на поле боя.