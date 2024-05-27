Финляндия сделает все, чтобы Украина победила, – президент Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна сделает все возможное для победы Украины в войне против России.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом, пишет Yle, информирует Цензор.НЕТ.

В понедельник, 27 мая, президент Финляндии Александр Стубб посетил Эстонию, где встретился с президентом страны Аларом Карисом. Главными темами визита стали двусторонние отношения между Финляндией и Эстонией, безопасность и оборона, энергетические вопросы и критическая инфраструктура.

Во время совместной пресс-конференции президент Финляндии заявил, что также стороны обсудили гибридные атаки России, события в Грузии и важность поддержки Украины.

Стубб считает, что сейчас вся политика безопасности должна быть сфокусирована на поддержке Украины в ее противостоянии российской агрессии. По словам финского президента, Европа отстает в вопросе помощи оружием.

Читайте также: Финляндия выделила на поддержку Украины уже почти 3 млрд евро, - Стубб

Он также заверил, что со своей стороны Финляндия сделает все, чтобы Украина победила. В то же время разговоры об отправке войск западных стран в Украину Стубб назвал "спекуляцией".

"На данном этапе разговоры о введении войск являются спекуляцией, и позиция Финляндии не изменилась. Финляндия сделает все, чтобы Украина победила", - заявил глава Финляндии.

Ранее финский президент Александр Стубб заявлял, что российский диктатор Владимир Путин понимает только язык силы, поэтому достичь мира в Украине можно только на поле боя.

Читайте также: Лучший способ избежать войны - меньше говорить и больше готовиться, - президент Финляндии Стубб