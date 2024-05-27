Автобусы, генераторы, медицинское оборудование: Кличко предложил Харькову помощь от столицы

Мэр Киева Виталий Кличко предложил Харькову помощь от столичной громады.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Киев готов отправить в Харьков помощь - 30 аппаратов ИВЛ, 50 генераторов, 10 пассажирских автобусов. Киевляне выражают свою поддержку несокрушимым жителям Харькова, который постоянно подвергается разрушительным ударам российских варваров. Сегодня в Харькове день траура по погибшим в результате бомбового удара врага по гипермаркету "Эпицентр". Киевляне искренне соболезнуют семьям погибших харьковчан", - заявил Кличко.

Мэр Киева также обратился к международным партнерам, от которых зависит предоставление необходимого вооружения Украине. В частности, и ПВО для Харькова.

"Украине нужно оружие, чтобы защищаться и чтобы отвечать агрессору! Достаточно дискуссий относительно того, должна ли Украина иметь возможность остановить врага, нанося удары по его территории!" - подчеркнул Кличко.

Также читайте: Киевская громада поможет черниговской усилить фортификационные сооружения: "Это сделает столицу более защищенной"

Как известно, днем 25 мая российские войска нанесли авиаудар по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. В торговом центре в это время находилось около 200 человек. Возник масштабный пожар. Уже известно о 18 погибших и 48 пострадавших, разбор завалов продолжается.