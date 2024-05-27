Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове: Число жертв возросло до 18 человек

Количество погибших в результате удара РФ по "Эпицентру" в Харькове возросло до 18 человек. 5 человек пропали без вести.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Обновленная информация о погибших в торговом центре. Количество погибших возросло до 18. Ранены 48 человек", - говорится в сообщении.

Без вести пропавшими остаются 5 человек.

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Российский удар по "Эпицентру" в Харькове

Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. Ранее сообщалось о 14 погибших.

Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.

27 мая в Харькове объявили днем траура по погибшим в результате удара РФ по строительному гипермаркету.

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