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Главреда "Экономической правды" Денкова без связи около суток удерживают в ТЦК в Одесской области

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Головреда Економічної правди Дєнкова утримують в ТЦК на Одещині без зв’язку
Сотрудники ТЦК города Белгород-Днестровский около суток удерживают главного редактора "Экономической правды" Дмитрия Денкова, не давая ему возможности выйти на связь.

Об этом сообщила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, информирует Цензор.НЕТ.

"По нашим данным, Дмитрия задержали, забрали телефон и все средства связи. Около суток мы не знали, где он находится, потому что он не выходил на связь. Только после того, как родители подали заявление в полицию на розыск, выяснилось, что Дмитрий находится в ТЦК Белгород-Днестровского", - рассказала она.

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Топ комментарии

  • Олександр САТ РЕМ
    Повинно бути - що в першу чергу йдуть воювати ті ,хто давали присягу , володіють зброєю та отримуали зарплату на держслужбі - мєнти , прокурори ,дбр, Набу ,беб , митниця ,військові пенси до 60 - думаю тисяч 300 спокійно набереться ....
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Громадянин, принаймі, має право на телефонний дзвінок, щоб повідомити своїх рідних, що він живий. Це ЕЛЕМЕНТАРНЕ право громадянина, який утримує своїми податками цю так звану владу і її церберів.
  • IgorYakovlevich
    Я не хочу захищати ухилянтів, але такі дії ТЦК дуже нагадують викрадення людини.
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