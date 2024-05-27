Испания предоставит Украине поддержку в 1 млрд евро, - премьер Санчес

Испания окажет поддержку Украине в 1 млрд евро в год согласно подписанному сегодня в Мадриде соглашению в сфере безопасности.

Об этом сказал на брифинге после подписания документа премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас подписали политическое соглашение, которое играет очень важную роль. Это договор о будущем и это пример нашей решимости предоставить Украине все инструменты, чтобы обеспечить Украину стабильностью. Мы видим безопасность интегрированной, поэтому есть несколько сфер - финансовая, военная, производство между Украиной и Испанией, поддержка, реконструкция, восстановление и разминирование - это темы, которые охватывает договор. Испания оказала большую поддержку за два года и обязуется еще поддерживать на миллиард евро, чтобы усилить Украину", - сказал он.

Санчес уточнил, что "это противовоздушная оборона для того, чтобы защитить гражданское население, инфраструктуру, города, которые продолжают страдать от атак, как это произошло в эти выходные в Харькове".

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"Испания сразу поддержала Формулу мира Зеленского в 2022 году. Это хорошие новости, что в июне состоится Саммит мира, нацеленный на определение основ для обсуждения мира на основе устава ООН, на принципе суверенитета и территориальной целостности страны", - сказал Санчес. "Эта встреча, думаю, является компромиссом всех для того, чтобы попробовать все возможные пути для решения конфликта во всех частях мира", - отметил он.

Испания, по его словам, примет участие в Конференция по восстановлению Украины в Берлине. "Мы будем принимать участие. Я думаю, что это очень важно. Мы будем приглашать всех возможных участников частных государственных предприятий. Защита, мир, восстановление, стабильность. Это наши приоритеты, которые объединят нас - Испанию и Украину", - сказал он.

Напоминаем, 27 мая 2024 года, Украина и Испания подписали соглашение по безопасности.