Польша ограничивает передвижение российских дипломатов по стране, - Сикорский

Польша вводит ограничения на передвижение российских дипломатов по территории страны. Соответствующее ограничение будет касаться всех российских дипломатов, кроме посла РФ. На этот шаг Варшава пошла из-за участия России в гибридной войне против Европейского Союза и Польши.

Об этом рассказал глава МИД Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с министрами иностранных дел стран ЕС, пишет Onet, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава польского внешнеполитического ведомства заявил, что российские дипломаты смогут передвигаться только в пределах Мазовецкого воеводства, в котором расположена Варшава. А консулам, по словам Сикорского, позволят находиться только в воеводствах, где они работают. Упомянутые ограничения на передвижение по Польше не будут касаться только посла РФ.

Соответствующую ноту МИД Польши планирует передать посольству России в ближайшее время.

По словам Сикорского, Варшава решила ввести такие ограничения для российских дипломатов из-за участия РФ в гибридной войне против Европейского Союза и Польши. Сикорский также добавил, что Польша "имеет доказательства того, что российское государство причастно к саботажу в нашей стране".

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"Мы надеемся, что Российская Федерация воспримет это как очень серьезный предупредительный сигнал", - заявил дипломат.

Кроме этого, он призвал другие страны Европейского Союза присоединиться к ограничениям.

"Некоторые страны уже имеют такие правила, и мы надеемся, что и другие последуют нашему примеру", - сказал глава МИД Польши.

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Ранее спикер МИД Польши Лукаш Ясина заявлял, что Польша пока не рассматривает отзыв своих дипломатов из России и полного разрыва отношений с Москвой. Варшава не хочет окончательно перекрывать каналы коммуникации.