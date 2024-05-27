В Беларуси начались совместные с РФ учения Военно-воздушных сил и ПВО
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ.
Беларусь начала совместные с Россией учения Военно-воздушных сил и ПВО. В оборонном ведомстве Беларуси заявили, что "учения направлены на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения".
Кроме этого, на авиационных полигонах экипажам предстоит практически отработать ряд вопросов в интересах прикрытия подразделений сухопутных войск.
В Минобороны Беларуси заявили, что к этим учениям привлекаются авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Беларуси, а также экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации РФ. Там также добавили, что во время тренировок будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия.
Продолжатся учения с 27 по 31 мая. Они будут проходить под руководством командующего ВВС и войск ПВО Беларуси.
Напомним, ранее Россия начала первый этап учений по применению нестратегического ядерного оружия.