В Беларуси начались совместные с РФ учения Военно-воздушных сил и ПВО

В понедельник, 27 мая, в Беларуси начались совместные с Россией военные учения. Они продлятся до 31 мая.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ.

Беларусь начала совместные с Россией учения Военно-воздушных сил и ПВО. В оборонном ведомстве Беларуси заявили, что "учения направлены на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения".

Кроме этого, на авиационных полигонах экипажам предстоит практически отработать ряд вопросов в интересах прикрытия подразделений сухопутных войск.

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В Минобороны Беларуси заявили, что к этим учениям привлекаются авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Беларуси, а также экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации РФ. Там также добавили, что во время тренировок будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия.

Продолжатся учения с 27 по 31 мая. Они будут проходить под руководством командующего ВВС и войск ПВО Беларуси.

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Напомним, ранее Россия начала первый этап учений по применению нестратегического ядерного оружия.