Эксперт рассказал об опасности горючего из "дешевых" АЗС: бодяга, недолив, уклонение от налогов

Основные факторы низкой стоимости горючего на АЗС, которые торгуют "дешевым" топливом, - низкое качество, недолив и неуплата налогов.

Об этом написал на своей странице в Фейсбук директор Консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, информирует Цензор.НЕТ.

"Качество (читай бодяга). Лабораторные проверки "социального" бензина, которые мне приходилось видеть в последнее время, свидетельствуют о добавлении 10-15% спиртов - легкого соединения, которое увеличивает не только объем продукта, но и расход топлива. В своих расчетах я оценил перерасход в скромные 7,5% (4 грн/л), хотя приходилось слышать оценки на уровне 10-12%. Недолив. Точечные замеры говорят о том, что наиболее часто и наиболее объемно недоливы практикуются на так называемых "бочках". Сягают недоливы 2-3%, благодаря чему цена "улучшается" на 1-1,5 грн/л", - написал Куюн.

Эксперт отметил, что еще одним фактором, влияющим на цену топлива, является неуплата налогов.

"Разница между этими "социально ориентированными" и "дорогими" АЗС в среднем 2 грн/л", - отметил директор Консалтинговой компании "А-95".

Если просуммировать все факторы "оптимизации", а фактически намахивания государства и потребителя, отметил он, "дешевое" топливо уже не выглядит таким уж и дешевым.

"По факту оно стоит столько же или даже дороже чем в известных национальных сетях. Соответственно, "дорогое" топливо не выглядит таким уж и дорогим. АЗС, которые торгуют "дешевым" топливом и фактически без классической наценки, зарабатывают на недоливах и неуплате налогов до 3,5 грн/л на дизеле и до 7,5 грн/л на бензине, который к тому же и бодяжат", - написал Куюн.

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В итоге, эксперт порекомендовал не верить в чудеса.

"Не рекомендую верить в чудеса. Эти фокусы заключаются или в обворовывании государства, или в обворовывании самого потребителя. А иногда - всех сразу", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, по данным директора Конасалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, БРСМ-Нафта в 2023 году недоплатила в бюджет до полумиллиарда гривен налогов. По Avantage7 эта цифра может достичь 400 млн гривен, по сетям Motto и Marshal - в среднем по 100 млн гривен.