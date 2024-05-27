Франция отправит в Украину военных инструкторов, - Сырский
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Франция направит в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.
Об этом в своем телеграм-канале написал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
Сырский отметил, что он и министр обороны Рустем Умеров провели видеовстречу с Министром Вооруженных Сил Французской Республики Себастьеном Лекорню.
Главнокомандующий приветствовал инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.
"Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом", - добавил он.