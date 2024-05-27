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Франция отправит в Украину военных инструкторов, - Сырский

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Французькі військові інструктори навчатимуть в Україні
Франция направит в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.

Об этом в своем телеграм-канале написал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

Сырский отметил, что он и министр обороны Рустем Умеров провели видеовстречу с Министром Вооруженных Сил Французской Республики Себастьеном Лекорню.

Главнокомандующий приветствовал инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.

"Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Герхард
    А без публічного ******* це ну ніяк не можна зробити.
  • Валентин Коваль 7c749467
    Тисяч 20 - шоб потм не довозити
  • Ан Мур
    Якщо тільки це правда - то за це буде велика подяка Емануелю Макрону.
    Бо після інструкторів, як правило - бойові частини, принаймі, з "Французського легіону".
    А там далі можуть підтягнутися й інші члени НАТО з числа наших союзників...
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