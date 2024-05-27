Франция отправит в Украину военных инструкторов, - Сырский

Франция направит в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.

Об этом в своем телеграм-канале написал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

Сырский отметил, что он и министр обороны Рустем Умеров провели видеовстречу с Министром Вооруженных Сил Французской Республики Себастьеном Лекорню.

Главнокомандующий приветствовал инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.

"Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом", - добавил он.

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