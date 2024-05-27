"Укрэнерго" не прогнозирует отключения света 28 мая

НЭК "Укрэнерго" сообщило что не прогнозирует применение графиков отключений электроэнергии на 28 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

В частности, в компании отмечают, что отключения не прогнозируются.

Однако при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно.

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Почему отключают свет

Как сообщалось, с конца марта Россия возобновила массированные атаки на энергетические объекты в Украине. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.

Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что ситуация в энергосистеме может улучшиться уже на этой неделе, однако полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.