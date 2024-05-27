Парламентская ассамблея НАТО призвала страны Альянса разрешить Украине бить западным оружием по территории РФ, - "слуга народа" Чернев

Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства государств Альянса разрешить Украине поражать цели на территории РФ западным оружием.

Об этом сообщил в соцсети Facebook народный депутат Егор Чернев (фракция "Слуга народа"), который является главой постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

Народный избранник пояснил, что речь идет о снятии определенных ограничений на поражение законных целей на территории РФ. Чернев также добавил, что это решение удалось протолкнуть в последний момент, поскольку в первоначальной версии декларации этого пункта не было.

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По словам депутата, одной из определяющих стала поддержка этой инициативы со стороны американской делегации во главе с Майком Тернером и Джеральдом Конноли.

"Совместными усилиями мы это сделали. Теперь парламентарии будут иметь юридические основания для того, чтобы еще больше давить на свои правительства с тем, чтобы решения ПА НАТО были воплощены в жизнь", - говорится в заявлении главы постоянной делегации Верховной Рады в ПА НАТО.

К слову, ранее Чернев сообщал, что в Белом доме начался процесс обсуждения решений о предоставлении Украине разрешения на нанесение ударов американским оружием по территории России, впрочем консенсуса пока нет.

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Запрет на удары Украины западным оружием по территории РФ

Как известно, большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным нанесение ударов Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Против ударов Украины по РФ западным оружием такжели Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.