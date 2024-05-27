Зеленский посетит Португалию 28 мая

Лиссабон анонсировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Португалию. Он состоится 28 мая.

Об этом сообщили в канцелярии главы Португалии Марселу Ребелу де Соузы, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что визит главы Украинского государства будет направлен на "углубление добрых отношений" между Украиной и Португалией. Также ожидается, что во время переговоров особое внимание стороны уделят укреплению сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Кроме этого, власти Португалии намерены подтвердить приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также сохранение своей политической, военной, финансовой и гуманитарной поддержки нашего государства.

Читайте также: Украина и Португалия провели очередной раунд переговоров относительно соглашения о безопасности

Во время пребывания в Португалии президент Зеленский встретится с премьер-министром страны Луишем Монтенегро. Кроме этого, украинского лидера примет президент Португалии Марселу Ребелу де Соза.

Напомним, что в понедельник, 27 мая, президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Испании. В частности, по итогам визита Украина и Испания подписали соглашение о гарантиях безопасности.

К слову, Зеленский планировал посетить Испанию и Португалию еще на прошлой неделе. Однако из-за сложной ситуации на нескольких линиях фронта, в частности на Харьковщине, визиты тогда были отменены.

Читайте также: Португалия примет участие в Глобальном саммите мира, - Зеленский