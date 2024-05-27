Покровское направление остается зоной наиболее интенсивных боевых действий, - Генштаб ВСУ
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 19:00.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений, при этом часть боев продолжаются уже длительное время. Российские захватчики наносят авиационные удары на севере Харьковщины с применением управляемых авиабомб. В настоящее время враг нанес уже не менее 25 ударов КАБами. В частности две такие авиабомбы применил по самому Харькову.
Украинские войска берут большую плату с россиян за их попытки продвинуться на Харьковском направлении, отметили в Генштабе. Общие потери противника с начала суток в живой силе составляют уже 137 человек погибшими и ранеными и 18 единиц вооружений и военной техники. Уничтожен один танк оккупантов, по четыре единицы авто и спецтехники. Повреждены две боевые бронемашины, два автомобиля, четыре артиллерийские системы.
На Купянском направлении российские войска девять раз пытались прорвать наши оборонительные рубежи. И также понесли значительные потери - около десятка оккупантов убиты, полсотни ранены. Среди уничтоженного вооружения захватчиков - современная станция радиоэлектронной борьбы "Серп-ВС5". Повреждены две российские пушки.
Боевые действия на востоке
На Северском направлении количество штурмовых действий россиян возросло до шести, а на Краматорском - до восьми. Враг продолжает усиливать давление на Часов Яр и его окрестности.
На Покровском направлении наши воины с начала суток отражали 21 атаку оккупантов. Украинским защитникам нелегко, но ситуация контролируемая.
На Времовском направлении российские захватчики не прекращают попыток атаковать, применяя при этом авиацию и КАБы. Вблизи населенных пунктов Старомайорское и Урожайное отражены девять штурмовых действий противника. По этим же селам враг наносил также удары с воздуха.
Боевые действия на юге
На Приднепровском направлении произошло уже пять боевых столкновений на плацдармах на левом берегу реки Днепр.
На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
"Нашей группировкам войск определены и доведены задачи для усиления устойчивости обороны. Украинские защитники продолжают сдерживать врага и наносить ему максимальные потери", - отмечают в Генштабе.