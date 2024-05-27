Дополнительные Patriot для Украины и снятие ограничений на удары западным оружием по РФ обсуждаются все больше, - Боррель

Предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны, в частности Patriot, а также снятие ограничений на удары западным оружием по целям на территории РФ все чаще обсуждаются союзниками.

Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после заседания Совета министров иностранных дел ЕС, пишет "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал Боррель, к заседанию министров иностранных дел ЕС по видеосвязи присоединился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он показал своим коллегам последствия российских ударов по гражданским объектам, в частности по торговому центру "Эпицентр" в Харькове.

По словам Борреля, некоторые изображения "довольно шокировали" присутствующих дипломатов.

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Боррель также отметил, что дипломаты ЕС обсудили с Кулебой потребности Украины, в частности больше систем противовоздушной обороны. По его словам, этот вопрос, а также снятие ограничения для Украины на удары по территории РФ западным вооружением, союзники обсуждают все больше.

"С Кулебой мы обсуждали потребности Украины в продолжении самообороны, в частности, как вы знаете, больше систем противовоздушной обороны, в частности, больше Patriot, а также снятие ограничений на использование западного оружия против российских военных в России. Это все больше и больше обсуждается, и мы принимаем во внимание тот факт, что Украина должна противостоять нападению, которое было осуществлено на ее территорию с территории России", - заявил Боррель.

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Запрет на удары Украины западным оружием по территории РФ

Как известно, большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным нанесение ударов Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Против ударов Украины по РФ западным оружием такжели Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.