Путин говорит о переговорах, однако пытается сорвать Глобальный саммит мира, - Боррель

Несмотря на разговоры о мирных переговорах российский диктатор Владимир Путин пытается сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путин говорит о мирных переговорах, но его армия начала еще одно наступление против Харькова. Они обстреливают плотно заселенные гражданские дома, пытаются подорвать предстоящий Саммит мира в Швейцарии. Мы полностью поддерживаем этот саммит, который организован Швейцарией по запросу Украины. Его целью является способствовать будущему мирному процессу. Мы работаем над как можно более широким участием в этом мероприятии", - подчеркнул Боррель.

Также он напомнил, что одним из последствий массированных атак российских войск против Украины стали "катастрофические повреждения" электрических сетей, в результате чего в определенные часы население сталкивается с прерываниями в поставках электроэнергии.

"Это будет иметь большой негативный эффект сейчас и, к сожалению, большой эффект в течение следующей зимы. Да, мы сейчас приближаемся к лету. Но число электрических станций и электрических возможностей, которые были разрушены россиянами, продолжает расти", - отметил политик.

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