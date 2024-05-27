Главред "Экономической правды" Денков, которого почти сутки удерживали в ТЦК на Одесщине, вышел на связь и сообщил, что присоединяется к ВСУ

Главный редактор "Экономической Правды" Дмитрий Денков после того, как его почти на сутки задержали сотрудники ТЦК, заявил, что вскоре он присоединится к одному из подразделений Сил обороны Украины.

Об этом он написал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Главный редактор "Экономической Правды" Дмитрий Денков вышел на связь после того, как появилась информация, что его задержали и около суток удерживали сотрудники территориального центра комплектования Белгород-Днестровска Одесской области.

Журналист заверил, что с ним все в порядке. Денков написал, что пришел к согласию с Белгород-Днестровским ТЦК и вскоре присоединится к желаемому подразделению.

"Друзья, большое спасибо за поддержку. Я еще никогда подобного не чувствовал. Со мной все в порядке, мы нашли общий язык с Белгород-Днестровским ТЦК и я вскоре присоединюсь к подразделению, в которое хотел еще до этого инцидента. Вскоре расскажу", - написал журналист.

Напомним, в понедельник, 27 мая, главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила, что сотрудники территориального центра комплектования города Белгород-Днестровский Одесской области около суток удерживают главного редактора "Экономической правды", "не давая ему возможности выйти на связь с родными".

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