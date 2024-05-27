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Главред "Экономической правды" Денков, которого почти сутки удерживали в ТЦК на Одесщине, вышел на связь и сообщил, что присоединяется к ВСУ

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Дєнков повідомив, що долучається до ЗСУ
Главный редактор "Экономической Правды" Дмитрий Денков после того, как его почти на сутки задержали сотрудники ТЦК, заявил, что вскоре он присоединится к одному из подразделений Сил обороны Украины.

Об этом он написал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Главный редактор "Экономической Правды" Дмитрий Денков вышел на связь после того, как появилась информация, что его задержали и около суток удерживали сотрудники территориального центра комплектования Белгород-Днестровска Одесской области.

Журналист заверил, что с ним все в порядке. Денков написал, что пришел к согласию с Белгород-Днестровским ТЦК и вскоре присоединится к желаемому подразделению.

"Друзья, большое спасибо за поддержку. Я еще никогда подобного не чувствовал. Со мной все в порядке, мы нашли общий язык с Белгород-Днестровским ТЦК и я вскоре присоединюсь к подразделению, в которое хотел еще до этого инцидента. Вскоре расскажу", - написал журналист.

Напомним, в понедельник, 27 мая, главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила, что сотрудники территориального центра комплектования города Белгород-Днестровский Одесской области около суток удерживают главного редактора "Экономической правды", "не давая ему возможности выйти на связь с родными".

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Топ комментарии

  • Виталий 6b40280c
    Ожидаем серию историй про "службу" этого редактора. Уверен, будет рассказывать как все замечательно в армии. А Сырский/Зеленский/Ермак - лучшие главнокомандующие... И фортификации у нас самые лучшие в мире.
  • Desar
    По поводу ментов, депутатов и прочих с "бронью". Во первых, учитывая что миллионы уехали или остались на Тоте, нужно ли их столько, сколько и раньше? Вроде как и так их было под полмиллиона.

    Во вторых, что мешает им воевать вахтовым методом? Месяц там воюешь, месяц дома бабушек с семечками глянешь
    , что то в таком роде
  • Sergiy Vitalyovich
    Якась мутна історія. Якщо хотів у конкретний підрозділ, то чому не подав заявку саме туди через найближчий рекрутинговий центр ЗСУ та не підписав контракт? Малоймовірно, що в такому разі його б хтось затримував, аби влаштувати черговий скандал. Скоріше за все, випадково попався, але враховуючи посаду змогли домовилися - він отримує тепле місце в тилу і буде ходити як на звичайну роботу добу через три або й рідше (саме так чергують блатники в тилових частинах) за гарну платню та без жодного ризику, а за це не висуває жодних претензій, розповідає що рвався служити, а "Українська Правда" менше приділяє уваги порушенням прав людини в Україні (особливо, коли мова йде про ТЦК).
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