Французское Минобороны заявило, что отправка инструкторов в Украину еще обсуждается, - СМИ
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Вопрос отправки французских военных инструкторов в Украину все еще обсуждается.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В министерстве отметили, что обучение военных в Украине "является одним из направлений, которые обсуждались" после конференции в поддержку Украины, созванной президентом Франции Эмманюэлем Макроном в конце февраля.
"Как и во всех других сферах, которые обсуждались по этому случаю, мы продолжаем работать над этим вопросом с украинцами, в частности чтобы понять их точные потребности", - добавили в оборонном ведомстве.
Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы, "которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".