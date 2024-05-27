Французское Минобороны заявило, что отправка инструкторов в Украину еще обсуждается, - СМИ

Вопрос отправки французских военных инструкторов в Украину все еще обсуждается.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В министерстве отметили, что обучение военных в Украине "является одним из направлений, которые обсуждались" после конференции в поддержку Украины, созванной президентом Франции Эмманюэлем Макроном в конце февраля.

"Как и во всех других сферах, которые обсуждались по этому случаю, мы продолжаем работать над этим вопросом с украинцами, в частности чтобы понять их точные потребности", - добавили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы, "которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".

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