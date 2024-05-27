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Французское Минобороны заявило, что отправка инструкторов в Украину еще обсуждается, - СМИ

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У Франції все ще обговорюють відправку інструкторів до України
Вопрос отправки французских военных инструкторов в Украину все еще обсуждается.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В министерстве отметили, что обучение военных в Украине "является одним из направлений, которые обсуждались" после конференции в поддержку Украины, созванной президентом Франции Эмманюэлем Макроном в конце февраля.

"Как и во всех других сферах, которые обсуждались по этому случаю, мы продолжаем работать над этим вопросом с украинцами, в частности чтобы понять их точные потребности", - добавили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы, "которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".

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Топ комментарии

  • Redcar Ukraine
    це просто сюр.

    помовчати і потерпіти поки не станеться?

    ні, навіщо.

    напевно зе і ко спочатку кажуть "я покакав", а через годину знімають штани...
  • Максим Колісник 3372e649
    У нас такі довбо*би в керівництві держави що я дивуюсь як у них з рота слина не тече коли вони інтерв'ю дають
  • Vitaliy 48ebff35
    Ну який нормальньій мужчіна такі порожняки ганяє? І це наші ЛІДОРИ ,...Зауважте...
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