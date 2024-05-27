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ОК "Південь" о ситуации с главредом "Экономической правды" Денковым: Не обновлял учетные данные и был задержан пограничниками

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головний редактор Економічної правди Дмитро Дєнков
В Оперативном командовании "Південь" прокомментировали ситуацию с главным редактором "Экономической Правды" Дмитрием Денковым, который был задержан и доставлен в ТЦК в Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ОК "Південь".

"Указанный гражданин долгое время не обновлял учетные данные, на основании чего был объявлен в розыск в установленном порядке. Накануне его задержали представители Государственной пограничной службы Украины в Одесской области.

Указанные гражданином основания для перемещения по транзитному участку с режимными ограничениями не были подтверждены документально, как и основания для несвоевременного обновления учетных данных. В отношении гражданина должностными лицами ГПС Украины составлен админпротокол, мужчина доставлен в РТЦК и СП", - говорится в сообщении.

В ОК "Південь" также сообщили, что "учитывая разногласия, относительно ситуации, которые возникли в публичной плоскости", данный вопрос находится на контроле руководства Одесского областного ТЦК и СП.

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Напомним, в понедельник, 27 мая, главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила, что сотрудники территориального центра комплектования города Белгород-Днестровский Одесской области около суток удерживают главного редактора "Экономической правды", "не давая ему возможности выйти на связь с родными".

После огласки в СМИ, Денков написал в фейсбуке, что пришел к согласию с Белгород-Днестровским ТЦК и вскоре присоединится к желаемому подразделению в рядах ВСУ.

ок,південь

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Топ комментарии

  • Андрей Емельянов 4c155c98
    Шо значить довго не оновлював? А шо 60 днів спливло вже?
  • Vitaliy 48ebff35
    Я щось не зрозумів... Що значить не оновлював? А що зараз ТЦК виконує функції СІЗо? А чому заборонили зв'язок? Що за формуліровки такі, розмиті? Мєлко плавають?
  • Пшик
    пыздешь слеплен на быструю тупыми представителям ТЦК\
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