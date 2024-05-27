В течение дня оккупанты обстреляли 8 громад Сумщины. В области зафиксировано 89 взрывов
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В течение дня россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 89 взрывов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.
В частности, под вражескими обстрелами оказались:
- Краснопольская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (6 взрывов). Также врагом осуществлен обстрел из стрелкового оружия.
- Белопольская громада: нанесен обстрел из артиллерии (8 взрывов), россияне били из БПЛА (FPV-дрон) (1 взрыв).
- Юнаковская громада: враг бил из минометов (11 взрывов).
- Хотинская громада: нанесены обстрелы из артиллерии (6 взрывов) и минометов (2 взрыва).
- Шалыгинская громада: 5 мин сбросил враг на территорию громады и нанес артиллерийские обстрелы (7 взрывов).
- Середино-Будская громада: зафиксированы минометные (3 взрыва) и артиллерийские (14 взрывов) обстрелы.
- Эсманская громада: был обстрел из минометов (7 взрывов).
- Великописаревская громада: враг бил из минометов (16 взрывов), нанесен удар с БпЛА (FPV-дрон) (3 взрыва).