Дискуссии с Францией и другими странами относительно отправки военных инструкторов продолжаются, - Минобороны Украины
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
В сообщении говорится, что, начиная с февраля 2024 года, Украина выразила заинтересованность в перспективе приема в Украине иностранных инструкторов.
"По состоянию на сейчас у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу. Минобороны совместно с Генштабом начали внутреннюю работу над соответствующими документами по этому вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение", - говорят в оборонном ведомстве.
Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы, "которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом". После этого французское Минобороны заявило, что отправка инструкторов в Украину еще обсуждается.