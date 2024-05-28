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На одном из участков на Купянском направлении враг имеет частичный успех, - Генштаб ВСУ

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війна,зсу

В настоящее время произошло 97 боевых столкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском, Купянском, Харьковском и Времовском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 22:30.

Обстрелы Украины

В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных с применением двух ракет и 43 авиационных удара с применением 50 КАБов, применил 418 дронов-камикадзе. Осуществил более 2900 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении с начала суток происходило 10 боевых столкновений. Отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск. Продолжаются бои вблизи Старицы и Тихого. Ситуация контролируемая, наши воины действуют активно, наносят врагу потери.

На Купянском направлении отражены семь атак российских захватчиков в районах населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка, Грековка и Невское. На одном из участков враг имеет частичный успех. Кроме того, продолжаются два боя вблизи Мясожаровки. Силы обороны принимают меры для стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении враг пять раз пытался продвинуться в направлении населенного пункта Терны. Три атаки отражены, еще два боевых столкновения продолжаются. Ситуация контролируемая, потерь наших позиций не допущено.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отразили пять штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского, Спорного и Выемки. Враг успеха не имел. Напряженной остается обстановка вблизи Белогоровки, где в настоящее время продолжается бой.

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На Краматорском направлении украинские защитники остановили восемь попыток противника приблизиться к Часовому Яру.

На Покровском направлении подразделения нашей группировки отражали 21 атаку противника. Одиннадцать штурмовых попыток россиян прорваться дальше Очеретино успеха не имели. Кроме того, украинские воины помешали пяти атакам врага в районе Новоселовки Первой. Продолжаются бои вблизи Сокола, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Невельского. На отдельных участках ситуация напряженная. Силы обороны принимают активные меры для недопущения продвижения врага.

На этом направлении с начала суток противник потерял более 350 человек в живой силе убитыми и ранеными и 27 единиц вооружения и военной техники. Среди них, в частности, - уничтожен один танк, девять боевых бронированных машин, три авто и три пушки.

На Кураховском направлении произошло восемь боевых столкновений. Продолжается бой в районе Красногоровки. Сложная ситуация южнее села Константиновка, где наши воины проводят активные мероприятия стабилизации.

На Времевском направлении были отражены четыре штурмовые действия противника в сторону Урожайного и две - к Старомайорскому. В то же время противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону у Старомайорского, где в настоящее время идут три боя. Ситуация контролируется нашими подразделениями.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении российские захватчики потерпели очередную неудачу при попытке штурмовать наши позиции в районе Работино.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, потерпели неудачу семь попыток врага оттеснить наши подразделения в районе Крынок.

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На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Удары по врагу

Подразделениями нашей авиации, ракетных войск и артиллерии с начала текущих суток нанесено поражений по 24 районам сосредоточения личного состава и двум артиллерийским системам.

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Топ комментарии

  • Юрій Вінгорськи
    ворог має частковий успіх це наш відступ, втрачені життя, покалічені воїни та втрата території
    але влада чомусь не хоче називати речі своїми їменами.
    скажіть ще краще...
    північні брати приїхали на Купянщину і все.
  • Людмила Полякова 4b90ec29
    Я не знаю які сили знаходять в собі люди на фронті щоб пережити цей жах і при цьому вижити і відбитися від атак росіян.
  • Gary Grant
    Якраз саме час виділити фірмі чергового "слуги урода" 425 лямів типу на будівництво школи.
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