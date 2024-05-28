Сырский и начальник Генштаба Польши Кукула обсудили вопросы подготовки украинских бойцов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Польши и генерал Веслав Кукула провели телефонные переговоры.

Об этом главком написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники обсудили текущую ситуацию на поле боя, потребности украинского войска, а также вопросы подготовки украинских бойцов.

"Имел беседу с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Польши генералом Веславом Кукулой. Обсудили текущую ситуацию на поле боя, потребности украинского войска, а также вопросы подготовки украинских бойцов", - отметил Сырский.

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