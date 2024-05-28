Зеленский обсудил подготовку к Саммиту мира с испанскими парламентариями

Владимир Зеленский встретился с испанскими парламентариями - представителями всех партий Конгресса депутатов и Сената Генеральных кортесов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.

Он обсудил с депутатами развитие сотрудничества между парламентами стран, а также подготовку к проведению Глобального саммита мира.

"Очень важно как можно более широкое представление всех континентов, в частности - государств Латинской Америки. Спасибо парламенту Испании за поддержку Украины!" - отметил Зеленский.

Напомним, накануне глава государства прибыл с официальным визитом в Испанию. Там он вместе с премьер-министром Испании Педро Санчесом подписал двустороннее соглашение по безопасности.

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