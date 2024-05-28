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Зеленский посетит Бельгию и подпишет соглашение о безопасности в Брюсселе, - СМИ

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Володимир Зеленський поїде в Бельгію та підпише безпекову угоду
Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Бельгию во вторник 28 мая.

Об этом сообщает Agence France Presse, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что президент должен подписать в Брюсселе двустороннее соглашение по безопасности. Как пишет AFP, Зеленский прилетит в Брюссель в рамках турне по нескольким европейским странам с целью заручиться поддержкой.

Напомним, накануне глава государства прибыл с официальным визитом в Испанию. Там он вместе с премьер-министром Испании Педро Санчесом подписал двустороннее соглашение по безопасности.

Читайте: Зеленский обсудил подготовку к Саммиту мира с испанскими парламентариями

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Топ комментарии

  • Остап Покотило
    А хтось з українців бачив чи читав текст цих угод?

    Це хоч якось погоджувалось з ВР та українським народом?
  • Андрей Емельянов 4c155c98
    Та сам таке питаю, де ж подивитися ці таємничі зеугоди. Шо воно там підписує, яку цінність вони мають?
  • Богдан Сварга
    То все пусте. Імітація "патужної" діяльності найвкличнішого. Дивує, чому пан Бутусов приймає участь у піарі ублюдка.
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