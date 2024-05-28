Зеленский посетит Бельгию и подпишет соглашение о безопасности в Брюсселе, - СМИ
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Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Бельгию во вторник 28 мая.
Об этом сообщает Agence France Presse, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что президент должен подписать в Брюсселе двустороннее соглашение по безопасности. Как пишет AFP, Зеленский прилетит в Брюссель в рамках турне по нескольким европейским странам с целью заручиться поддержкой.
Напомним, накануне глава государства прибыл с официальным визитом в Испанию. Там он вместе с премьер-министром Испании Педро Санчесом подписал двустороннее соглашение по безопасности.