Зеленский посетит Бельгию и подпишет соглашение о безопасности в Брюсселе, - СМИ

Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Бельгию во вторник 28 мая.

Об этом сообщает Agence France Presse, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что президент должен подписать в Брюсселе двустороннее соглашение по безопасности. Как пишет AFP, Зеленский прилетит в Брюссель в рамках турне по нескольким европейским странам с целью заручиться поддержкой.

Напомним, накануне глава государства прибыл с официальным визитом в Испанию. Там он вместе с премьер-министром Испании Педро Санчесом подписал двустороннее соглашение по безопасности.

Читайте: Зеленский обсудил подготовку к Саммиту мира с испанскими парламентариями