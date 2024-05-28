Второй фронт из Беларуси, нелегитимность Зеленского, "насильственная" мобилизация, - ЦПД предупредил о новых ИПСО россиян
Об этом пишут в телеграм-канале ЦПД, передает Цензор.НЕТ.
Второй фронт из Беларуси
Центр прогнозирует, что вражеская пропаганда активизирует ИПСО относительно открытия второго фронта со стороны Беларуси. В ближайшее время ожидается ряд провокационных заявлений высшего руководства РФ и Беларуси с угрозами в адрес Украины. Основная цель этой ИПСО - нагнетание массовой паники в украинском обществе.
Дискредитация легитимности Зеленского и Украинской формулы мира
"Возникновение в инфополе "легитимного", согласно утверждениям россиян, Виктора Януковича не случайно, и существует высокая вероятность, что роспропаганда будет противопоставлять его Зеленскому. Прогнозируется, что в рамках ИПСО относительно якобы нелегитимности Президента Украины рф будет также дискредитировать Украинскую формулу мира", - отмечают в ЦПИ.
"Насильственная" мобилизация
Россияне будут акцентировать на том, что из-за мобилизации мужчин с предприятий Украину ожидает экономический кризис. Также ожидаются информационные провокации относительно бунтов работников предприятий из-за предоставления работодателям полномочий вручать повестки.
"Тотальная" бедность
"Вероятно, что роспропаганда будет уделять значительное внимание теме увеличения тарифов и курса валют по отношению к гривне в Украине, предсказывая украинцам тотальную бедность. Также вражеские медиа будут продвигать нарратив, что якобы Зеленский хочет продолжения войны и взимает деньги с населения", - информируют в Центре.