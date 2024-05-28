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Второй фронт из Беларуси, нелегитимность Зеленского, "насильственная" мобилизация, - ЦПД предупредил о новых ИПСО россиян

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ЦПД зробили прогноз щодо російських ІПСО
В Центре противодействия дезинформации спрогнозировали, как будут развиваться дезинформационные кампании россиян на следующей неделе.

Об этом пишут в телеграм-канале ЦПД, передает Цензор.НЕТ.

Второй фронт из Беларуси

Центр прогнозирует, что вражеская пропаганда активизирует ИПСО относительно открытия второго фронта со стороны Беларуси. В ближайшее время ожидается ряд провокационных заявлений высшего руководства РФ и Беларуси с угрозами в адрес Украины. Основная цель этой ИПСО - нагнетание массовой паники в украинском обществе.

Дискредитация легитимности Зеленского и Украинской формулы мира

"Возникновение в инфополе "легитимного", согласно утверждениям россиян, Виктора Януковича не случайно, и существует высокая вероятность, что роспропаганда будет противопоставлять его Зеленскому. Прогнозируется, что в рамках ИПСО относительно якобы нелегитимности Президента Украины рф будет также дискредитировать Украинскую формулу мира", - отмечают в ЦПИ.

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"Насильственная" мобилизация

Россияне будут акцентировать на том, что из-за мобилизации мужчин с предприятий Украину ожидает экономический кризис. Также ожидаются информационные провокации относительно бунтов работников предприятий из-за предоставления работодателям полномочий вручать повестки.

"Тотальная" бедность

"Вероятно, что роспропаганда будет уделять значительное внимание теме увеличения тарифов и курса валют по отношению к гривне в Украине, предсказывая украинцам тотальную бедность. Также вражеские медиа будут продвигать нарратив, что якобы Зеленский хочет продолжения войны и взимает деньги с населения", - информируют в Центре.

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Топ комментарии

  • Инь Янь f32f1b38
    Тобто казати зараз правду то іпсо?
    Ну гаразд, "легітимний" нелегітимніший за боневтіка, бо тільки хвора людина може визнати овоща президентом, ну а з потатоленду що не можуть напасти знов? Чи з мобілізацією в нас все ок? тобто той цирк з перегонами хто більше грошей здере з потенційного призовника.
    Останню тезу навіть комментувати бридко, ковдрамен на свободі, хабарнику зняли браслет та відпустили обох за копійки до лісу, між тим штрафи та комуналка зростають, а з.п. в бійців фіксована в гривні, та й ще хрін бойових виплачують а так да в країні все Z@*****
  • Nero Angelo
    Коротше, всі соціальні проблеми - то ІПСО.
    Бо ж всім відомо що в Україні панує соціальна справедливість, поборена бідність, вчителі отримують по 4000$.
    А ще всім відомо, що Сраміт мимру найпотужнішою формулою миру ось-ось покладе кінець війні.

    Також конституційний суд вже встановив, що Кім Чин Зе - найлегітимніший з легітимніших, і нові правки про подовження його строку вписані в конституцію, а термін президента офіційно подовжено на 10 років.
  • igor koval 02ee543e
    ніщо так не сприяє "легітимності" Найвеличнівшивого пєрєсідента, як його брехливість, закомплексованість, нарцисизм, тупість, інфантильність, заздрість, жлобство... його і купки його менеджерів зрадників-мародерів...
    Червінського відпустіть, с.ки зелені!. а потім розказуйте "как кАраблі бАроздят бАльшой тЄатр"...
    розвалили, розікрали, сплюндрували Україну, сприяли загибелі тисяч українців, зруйнували життя мільйонів своїми Великими експериментами - і їм тепер заважає якесь ІПСО... усі ці 5 дебільних років зєлєнського прєздобольства - ваше особисте ІПСО проти зебільського і катастрофа України..
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