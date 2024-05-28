Уничтожены 3 из 3 "шахедов", - Воздушные силы

Ночью 28 мая 2024 года войска РФ атаковали Украину тремя ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из района Приморско-Ахтарск - РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, вражеские беспилотники были сбиты подразделениями Воздушных Сил в Запорожской, Днепропетровской и Черкасской областях.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью войска РФ запускали "Шахеды", была угроза для нескольких областей.