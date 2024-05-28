РФ впервые признала, что держит в плену украинскую журналистку Викторию Рощину
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НСЖУ, об этом говорится в письме, которое получил от Минобороны РФ отец журналистки Владимир Рощин.
Письмо, датированное 17 апреля, Владимир Рощин получил примерно 22 апреля.
"По имеющимся сведениям, Рощина Виктория Владимировна, 6.10.1996 года рождения, задержана и в настоящее время находится на территории Российской Федерации", - говорится в письме, подготовленном российской военной полицией.
Обращение к властным органам в РФ и в МККК
Как отмечается, отец Рощиной обращался в Международный комитет Красного Креста, который подтвердил, что Виктория находится в плену, но доступа к ней пока нет.
В Союзе отметили, что ранее запросы родственников журналистки в российские властные органы оставались без ответов.
Также ранее родственники Виктории подавали запрос в оккупационную прокуратуру Мариуполя, где сообщили, что дело против нее не заведено.
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Исчезновение журналистки Виктории Рощиной
В марте 2022 года Рощину захватывали российские оккупанты и 10 дней удерживали в Бердянске.
Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.