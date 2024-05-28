Украина нуждается в оружии сейчас, а не в следующем году, - Боррель
Об этом глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил на брифинге в Брюсселе 27 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
По словам Борреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба снова говорил о необходимости поставки Украине комплексов Patriot для предотвращения российских авианалетов и ракетных ударов.
Боррель отметил, что в европейских политических кругах все активнее обсуждается тема снятия ограничений и предоставления Киеву права шире применять западное оружие против российских войск.
В контексте международной конференции по Украине, которая вскоре состоится в Швейцарии, глава европейской дипломатии отметил, что с одной стороны РФ предлагает начать мирные переговоры, с другой наносит удары по Харькову. Боррель заявил о твердой поддержке предстоящего саммита по Украине.
Ранее Цензор.НЕТ цитировал заявление Борреля о том, что дополнительные Patriot для Украины и снятие ограничений на удары западным оружием по РФ обсуждаются все больше.