Вокруг оккупированного Северодонецка продолжаются лесные пожары: У рашистов не хватает средств для тушения

Огонь перекидывается на населенные пункты, горят дома и авто.

Об этом сообщил председатель Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вокруг Северодонецка продолжаются лесные пожары. Также пылает вблизи Кременной, Станицы Луганской, Троицкого, Новоайдара. Кое-где огонь перебрасывается на населенные пункты - горят дома и автомобили. Сил и средств у оккупантов на тушение пожаров не хватает", - говорится в сообщении.

Также российские оккупанты запугивают местное население, которое хочет эвакуироваться. Угрожают, что в этом случае их потом не пустят в обратном направлении.

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