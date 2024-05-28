Столтенберг примет участие в заседании глав Минобороны стран ЕС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет присутствовать на встрече министров обороны стран ЕС во вторник, 28 мая. На ней будут говорить о поддержке Украины со стороны Евросоюза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Отмечается, что заседание состоится в Брюсселе в здании "Европа", что является резиденцией Совета Евросоюза.

Встреча пройдет под председательством высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

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Встреча будет сосредоточена на поддержке Украины со стороны ЕС и анализе различных текущих военных инициатив.

"Министры обороны стран ЕС будут иметь возможность неформально обменяться мнениями с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром обороны Украины Рустемом Умеровым, который предоставит обновленную информацию о последних событиях и наиболее насущных потребностях Украины", - говорится в сообщении.

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